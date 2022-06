Indie-Rock aus der USA

Laura Pergolizzi, die nun schon seit zwei Dekaden als LP aktiv ist, gab letztes Jahr ihre aktuelle Single „The One That You Love“ bekannt. Ihr mittlerweile sechstes Studioalbum „Churches“ erschien am 03. Dezember 2021 sowie ihr neuer Song „Angels“, der vorab am 08. Oktober 2021 als Singleauskopplung des lang erwarteten kommenden Werkes erschien.

Ihr Major-Label-Debüt feierte LP im Jahr 2014 mit „Forever For Now“. Auf dieser Platte präsentierte sie unter anderem „Into The Wild“, einen bahnbrechenden Song, welcher für eine landesweite Fernsehkampagne verwendet wurde und der Künstlerin zu enormer Bekanntheit verhalf. Zwei Jahre später führte das Album „Lost On You“ diesen Erfolg fort. Die gleichnamige Single wurde zum internationalen Superhit, für den LP weltweit Höchstauszeichnungen erhielt sowie von Kritikern als visionäre Musikerin angepriesen wurde.

Im Juli dürfen wir LP wieder live auf der Bühne erleben, wenn sie mit ihrer neuen Platte „Churches“ ins Palladium nach Köln kommt.

LP, 07.07., 20h, Palladium, Schanzenstr. 40, Köln, ab 76,50€

Wir verlosen 3 x 2 Tickets!

Teilnahmeschluss ist der 04.07. Die Auslosung erfolgt am selben Tag.

