Die „Insidious“-Reihe hat weltweit über 740 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt. Nun kehrt sie mit einer neuen Familie und einem Schrecken zurück, der die Grenzen dessen, wozu das Ewigreich fähig ist, neu definiert.

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In Insidious: Out of the Further spielt Amelia Eve eine junge Mutter namens Gemma, die ihre Tochter in dem Haus großzieht, in dem sie selbst aufgewachsen ist. Dort findet sie heraus, dass sie in das Ewigreich reisen kann – das Reich der verlorenen Seelen im Herzen des „Insidious“-Universums. Als etwas Böses hinter ihr her ist, entdeckt Gemma eine Fähigkeit, die alles verändert: Sie betritt nicht nur das Ewigreich, sondern kann auch das, was dort lebt, in die reale Welt zurückbringen. Sobald die Dämonen ihre Macht erkennen, wird unsere Welt zu ihrem Spielplatz. Mit Lin Shaye, die ihre ikonische Rolle als Elise Rainier erneut spielt, und Jacob Chase („Come Play“) als Regisseur startet Insidious: Out of the Further am 20. August 2026. Für das Drehbuch zeichnet Jacob Chase verantwortlich, die Story stammt von David Leslie Johnson-McGoldrick und Jacob Chase.

Expand Foto: Narelle Portanier Expand

Wir verlosen zwei Fanpakete bestehend aus:

2x Kinofreikarten

1x T-Shirt (Größe XL)

1x Wasserflasche

Teilnahmeschluss ist der 20. August, die Auslosung erfolgt am selben Tag.