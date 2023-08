Auf was darf man sich freuen?

Band AMAGO macht sich mit musikalischer Finesse, Humor, Temperament und viel „Hätz“ auf, die Latino-Kölsche Seele erklingen zu lassen. Die fünf Musiker*innen haben sich in die Kölsche Liedkunst verliebt und interpretieren diese mit vierstimmigem Gesang, virtuosem Gitarrenspiel, dem sehnsüchtigen Klang des Cellos und fesselnder Percussion. Anspruchsvolle Arrangements Kölscher Klassiker und stilsichere Eigenkompositionen sorgen für eine unvergleichliche Atmosphäre, die die Zuhörer*innen in ihren Bann zieht und begeistert. Sie haben eine bunte Mischung an Songs im Gepäck und bringen damit eine wunderbare Urlaubsstimmung in den Rhein.

Am Sonntag, den 27. August 2023 laden die Vollblutmusiker um 17 Uhr zu einer musikalischen Tour durch Sülz/Klettenberg ein – quasi dem kölschen Jakobswääsch. In kleinem Kreis kann man sie hautnah erleben, mit ihnen singen und sie zum Schluss bei einem Kurzkonzert mit ihnen tanzen. Die meisten wissen sicherlich, dass der „Köbes“ auf den Namen Jakob zurückgeht und so bleibt bei diesem Rundgang natürlich auch die Kehle nicht trocken. Im „Berrenrather, dem „Eckstein“ und dem Petersberger Hof“ machen die fünf mit ihren Gästen Halt, nehmen sich Zeit für Kölsch, Verzäll und Gesang. Auf dem Weg von A nach B nach C erzählt Michael Hehn (vielleicht besser bekannt als „Dä Nubbel“) Wissenswertes über Köln, die KölnerInnen und das Kölsch. Eine schöne Abwechslung und der perfekte Abschluss eines ganz und gar nicht alltäglichen Sonntags.

Wir verlosen 4x2 Tickets! Teilnahmeschluss ist der 22.08., die Auslosung findet am selben Tag statt.

