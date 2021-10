Jump Around

Der Sommer ist schon wieder vorbei und es beginnt die Zeit, sich langsam wieder spannenden Beschäftigungen drinnen widmen zu können – diese sollen aber ja abwechslungs- und actionreich sein sowie Spaß machen. Eine Adresse an der sämtliches zuvor genannte möglich ist, ist das Jump House in Köln-Ossendorf. Auf 3.800 qm mit mehr als 110 Trampolinen und Attraktionen werden sieben verschiedene Bereiche angeboten. In den Herbstferien gibt es hier Feriencamps für 8- bis 14-Jährige und ab November auch tolle Trampolinkurse, um coole Tricks mit TrainerInnen zu lernen. Oder man gönnt sich eine sportliche Auszeit bei Basketball, Völkerball und in den abwechslungsreichen Ninja Parcours.

Jump House, Köhlstraße 10 (Ossendorf), Tel. 040-540 70 12, Ö: Di-Fr 14-19h, Sa + So 10-19h, 14,90-25,90€ zzgl. einmalig 3 Euro für Sicherheitssocken, www.jumphouse.de/koeln

Wir verlosen 3 × 2 Open-Jump-Gutscheine für jew. 60 Min. Sprungzeit inkl. Jump Socken

Teilnahmeschluss ist der 22.10. Die Auslosung erfolgt am gleichen Tag.

