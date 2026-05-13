KASALLA live im Rhein-Sieg-Forum

Die Kölner Band KASALLA bringt wieder ihre unverwechselbare Mischung aus Pop, Rock und kölscher Seele nach Siegburg! KASALLA steht für handgemachte Sounds, ehrliche Texte und musikalische Vielfalt – von kraftvollen Hymnen bis zu leisen Tönen mit Tiefgang. Mit ihrer charismatischen Bühnenpräsenz begeistert die Band ihr Publikum seit mittlerweile 15 Jahren weit über die Grenzen des Rheinlandes hinaus. Die Dolmetscherin für Gebärdensprache Aline Ackers wird auch dieses Mal die KASALLA Texte sichtbar machen.

Das Konzert in Siegburg verspricht einem Abend voller Gänsehautmomente, Mitsing-Refrains und einer Atmosphäre, die unter die Haut geht. Ob langjährige Fans oder neugierige Erstbesucher – KASALLA zieht alle in ihren Bann. Denn die Fünf aus der Stadt mit K werden auch dieses Mal, wieder getreu ihrem Motto die Konzertbesucher in den Bann ziehen, wenn es wieder heißt: Alles kann – Kölsch muss!

Samstag, 30. Mai 2026, Rhein-Sieg-Forum, Siegburg, Bachstraße 1, 53721 Siegburg

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: erhältlich über alle bekannten Vorverkaufsstellen und online unter:https://wahn-witzig.online-ticket.de

Wir verlosen 3 x 2 Freikarten!

Teilnahmeschluss ist der 28.05., die Auslosung erfolgt am selben Tag.