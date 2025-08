Zehn Jahre nach dem Start der Streaming-Plattform in Frankreich bietet LaCinetek ab dem 10.04.2025 auch in Deutschland und Österreich ein Abo-Angebot. Das Programm bleibt dem Prinzip von LaCinetek treu und präsentiert in kuratierter Form die Filmempfehlungen international renommierter RegisseurInnen. Das Abo besteht aus redaktionell aufgearbeiteten Rubriken und Filmauswahlen und beinhaltet rund 40 regelmäßig wechselnde Filme für 4,99 € pro Monat. Das Ausleihen weiterer Filme aus dem Gesamtkatalog von über 900 Titeln ist weiterhin möglich.

Hier geht's zum aktuellen Streaming-Angebot von LaCinetek: www.lacinetek.com/de

Wir verlosen 1x 3 Monatsabo!

Teilnahmeschluss ist der 14. August 2025, die Auslosung erfolgt am selben Tag.