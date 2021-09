Liebe ist...

Inhalt

Während Jessy ihre erste Hochzeit ausrichtet und sich dabei in den Musiker Mac verliebt, nimmt Jimmy, der Bruder des Bräutigams Robert, an einer Dating-Show teil, die er schließlich mit seiner Spielpartnerin, der russischen Stripperin Svetlana gewinnt. Was als anfänglich verhasste Zweckgemeinschaft startet, entwickelt sich zu einer Romanze im ganzen Medientrubel. Aber auch der Catering-Profi Lawrance erlebt mit der blinden Schönheit Sara eine neue Liebe. Und Richie, der die Hochzeitsgäste in seinem Ausflugsboot zur Trauung fährt, findet auf der Hochzeitfeier seine Cinderella wieder...

Ab 15. Oktober auf Blu-ray und DVD erhältlich.

Wir verlosen 3x1 DVD!

Teilnahmeschluss ist der 14. Oktober. Die Auslosung erfolgt am gleichen Tag.

