Limitierte Burger-Edition

Mit der PINKTOBER®-Kampagne schaut das Hard Rock Cafe seit 2001 beim Thema Brustkrebs ganz genau hin. Weltweit wurden durch die PINKTOBER®-Kampagne bereits mehrere Millionen Euro gesammelt und an unterschiedliche lokale Vereine und Organisationen gespendet. So auch in Köln. Hier kommen die Gelder dem Verein Brustkrebs Deutschland e. V. zugute.

Zudem kann man noch den ganzen Monat drei ganz besondere Burger-Kreationen genießen, die sonst nicht auf der Karte stehen: den Mushroom & Bourbon Onion Burger mit karamellisierten Zwiebeln und Bourbon Aioli, den Ultimate Pub Burger mit hausgemachter Spezial-Sauce und amerikanischem Käse oder den Blue Cheese & Bacon Burger mit Blauschimmelkäse-Bröseln und Bacon. Da fällt die Wahl schwer. Dazu kommen knusprige Pommes Frites und einen Tropical Margarita mit frischen Erdbeeren und Ananas auf den Tisch.

Wir verlosen ein Essen für zwei Personen in der letzten Oktoberwoche, welches pro Person einen der limitierten Burger mit Pommes Frites und einen Cocktail beinhaltet.

Teilnahmeschluss ist der 22.10. Die Auslosung erfolgt am gleichen Tag.

×

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!