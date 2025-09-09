Märchen-Oper „Die Zauberflöte“ an der Oper Köln

Die Oper Köln zeigt im September eine der bekanntesten und zugleich beliebtesten Opern überhaupt: Wolfgang Amadeus Mozarts zauberhafte, abenteuerliche und philosophische „Die Zauberflöte“. Berühmte Melodien wie „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“, „Der Vogelfänger bin ich ja“ und die halsbrecherischen Koloraturen in „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ machen dieses Singspiel zu einem absoluten Opern-Klassiker!

Prinz Tamino hat Glück im Unglück: Gerade als ihm eine Riesenschlange an den Kragen will, springen ihm die drei Damen der Königin der Nacht zur Seite. Sie retten ihn und zeigen ihm ein Bild von der bildschönen Pamina. Es ist Liebe auf den ersten Blick! Sofort macht sich Tamino mit dem fröhlichen Vogelfänger Papageno auf den Weg. Ihr Ziel: Pamina aus den Klauen des Sonnenpriesters Sarastro zu befreien. Aber um die Damen ihres Herzens zu erobern, müssen sich die beiden Helden erst durch eine Reihe von knallharten Prüfungen kämpfen.

Zum letzten Mal wird die populäre Inszenierung des 2023 verstorbenen Regisseurs und einstigem Kölner Opernintendanten Michael Hampe im Staatenhaus zum Leben erweckt.

Neben Wolfgang Stefan Schwaiger als witzigem Papageno und Kathrin Zukowski als sensibler Pamina – in dieser Rolle debütierte sie soeben an der Wiener Staatsoper! – sind Ensemble-Lieblinge wie Maike Raschke (Papagena), Giulia Montanari (Königin der Nacht), Martin Koch (Monostatos) oder Christoph Seidl (Sarastro) auf der Bühne zu erleben.

