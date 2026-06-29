Nach zahlreichen ausverkauften Tourneen und Charterfolgen geht Mark Forster 2026 wieder auf die großen Open Air Bühnen. Mit den beiden aktuellen Singles „Zeitmaschine" und „Rettest Du Mich" ist Mark Forster älter und jünger zugleich - älter in der Reife seiner Texte, jünger in der Radikalität seines Sounds. Darin liegt die Faszination: Während andere versuchen, TikTok-kompatibel zu bleiben, baut er auf das, was bleibt – klare Songs, echte Emotionen und Authentizität.

Nach der introspektiven und visionären Single „Zeitmaschine", die wie ein Brief an das eigene Ich klingt, führt seine neue Single „Rettest Du Mich" musikalisch den Sound von „Zeitmaschine" fort: verzerrte Texturen, prägnante Drumkits und neue Produktion – irgendwo zwischen Pop, Indie und Elektronik.

Aber Fans dürfen sich auch auf all die Hits freuen, mit denen Mark Forster mittlerweile Generationen verbindet. Von "Übermorgen" über „Chöre" und „194 Länder" bis „Au Revoir“. Die Mark Forster Sommer-Shows 2026 versprechen große und unvergessliche Momente – zwischen Euphorie, Nachdenken und diesem typischen Forster-Gefühl: nahbar, echt, zeitlos zu sein.

Als Support treten Maël & Jonas auf.

Über Maël & Jonas

Maël & Jonas sind zwei Freunde, die sich in der Musikschule kennengelernt und seitdem gemeinsam ihren ganz eigenen Sound formen. Ihre Reise begann 2020 bei The Voice of Germany (Platz 3) und führt sie 2025 als All-Stars zurück auf die Bühne. 2022 wurden sie Zweite beim ESC-Vorentscheid, haben zwei Alben veröffentlicht und sind aktuell auf ihrer fünften Headline-Tour.

Mit ihrem Hit „I Swear to God“ (über 30 Millionen Streams, Gold in Österreich) haben sie sich fest etabliert. Ihre Musik ist handgemacht, von ihnen selbst geschrieben und produziert – direkt, ehrlich und energetisch. Indie, Rock, Pop – und immer echt.

Mark Forster + Support: Maël & Jonas, 13.08., 19:30h, Open Air am Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, Köln, ab 58,36€

Wir verlosen 3x2 Karten!

Teilnahmeschluss ist der 30. Juli, die Auslosung erfolgt am selben Tag.