Mit ihrem neuen, selbstbetitelten Album „MASSENDEFEKT“ (VÖ: 11.09.2026) setzt die Band dabei bewusst auf Aufbruch statt Rückschau. Das Werk versteht sich nicht als nostalgisches Jubiläumsalbum oder Best-of, sondern als klares Statement für das Hier und Jetzt. Produziert größtenteils in Eigenregie, präsentiert sich die Band direkter und ungefilterter denn je. Inhaltlich bewegen sich Massendefekt zwischen Zusammenhalt, Selbstreflexion und klarer Haltung – unmissverständlich gegen Nazis, Rassismus, Sexismus und Homophobie.

„Bei der Produktion gab es diesmal keinen großen Masterplan. Wir wollten einfach die Songs machen, auf die wir selbst richtig Bock haben – und genau dadurch fühlt sich die Platte so facettenreich an.“

Auch optisch unterstreicht das Album seinen Anspruch: Das Artwork vereint die vier Bandmitglieder zu einem gemeinsamen Gesicht und symbolisiert damit 25 Jahre Zusammenhalt und gemeinsame Entwicklung. Für Mix und Mastering zeichnete Michael Czernicki verantwortlich.

Als besonderes Highlight erscheint außerdem eine streng limitierte Doppelvinyl. Neben dem regulären Album enthält sie Neuinterpretationen von Massendefekt-Songs, umgesetzt von befreundeten Bands und langjährigen Weggefährten. Die beteiligten Künstler werden nach und nach bekannt gegeben.

Parallel zum Album gehen Massendefekt ab Oktober mit ihrer Jubiläumstour „25 LIVE“ auf die Straße. Die Tour vereint Songs aus allen Bandphasen und zeigt genau das, wofür Massendefekt seit Jahren live stehen: direkte Energie, klare Kante und eine enge Verbindung zum Publikum. Ein exklusiver Toursupport wird noch bekannt gegeben.

Ein besonderes Highlight bildet das große Abschlusskonzert am 12.12.2026 im Düsseldorfer Stahlwerk. Dort endet nicht nur die „25 LIVE“-Tour – gleichzeitig feiert die Band an diesem Abend auch das 15-jährige Jubiläum ihres Doppelalbums „Tangodiesel“. Zwei Meilensteine der Bandgeschichte an einem Abend.

Wir verlosen 3 x 2 Konzertkarten für das Konzert von Massendefekt am 11.09.2026 (Start: 20h) im Gebäude 9!

Teilnahmeschluss ist der 04. September, die Auslosung erfolgt am selben Tag.