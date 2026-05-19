Regisseur Travis Knight bringt das legendäre Franchise Masters of the Universe in dem gleichnamigen epischen Live-Action-Abenteuer zurück auf die große Leinwand. Nach 15 Jahren der Trennung führt das Schwert der Macht Prinz Adam (Nicholas Galitzine) zurück nach Eternia und er entdeckt, dass seine Heimat unter der heimtückischen Herrschaft von Skeletor (Jared Leto) in Trümmern liegt. Um seine Familie und seine Welt zu retten, muss sich Adam mit seinen engsten Verbündeten zusammenschließen – Teela (Camila Mendes) und Duncan alias Man-At-Arms (Idris Elba) – und sein wahres Schicksal als He-Man annehmen, den mächtigsten Mann des Universums.

Wir verlosen zum Kinostart zwei Fanpakete bestehend aus:

2x Kinokarten

1x T-Shirt (1x Größe M ODER 1x Größe L)

1x Button Badge

Teilnahmeschluss ist der 3. Juni 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.