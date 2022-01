Mentale Stärke und natürliche Balance durch Safran

Der Alltag verlangt den Menschen in der modernen Leistungsgesellschaft viel ab. Unausgeglichenheit, Niedergeschlagenheit und Energielosigkeit sind nur einige der Auswirkungen von täglichem Stress. TALASAR® bietet mit dem Nahrungsergänzungsmittel aus hochwertigem Safran-Extrakt eine effektive Unterstützung für die mentale Balance aus der Natur. Safran als „Gold des Orients“ wird seit über 2000 Jahren in der persischen Gesundheitslehre als natürlicher Stimmungsaufheller eingesetzt. Zahlreiche Studien belegen heutzutage den positiven, mental stärkenden und ausgleichenden Effekt auf die Psyche. TALASAR® enthält 30 mg hochwertigsten Safran-Extrakt sowie Rhodiola Rosea, Zink, Vitamin-B-Komplex und Vitamin D3. Nur 1 Kapsel am Tag hilft, Erschöpfungserscheinungen zu reduzieren und die Stimmung aufzuhellen.

Wir verlosen 3 x 1 Gewinnpaket im Wert von je 100 Euro. Enthalten sind eine Packung TALASAR® mit je 30 Kapseln sowie ein Mörser aus Marmor der Marke cilio, ein Fläschchen mit 3 g hochwertigem Safran und ein Rezeptvorschlag für einen Detox-Drink mit Safran.

Teilnahmeschluss ist der 28.2. Die Auslosung erfolgt am gleichen Tag.

