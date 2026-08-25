Das Konzept ist ebenso überraschend wie genial: Im Grunde könnte man es als „Love is Blind“ für Bands beschreiben. 50 SängerInnen sitzen dabei in der Casting-Phase in einer Art Studiobox und hören jeweils nur die Stimmen der anderen und auf diese Weise bilden sich Bands und treten dann im weiteren Verlauf zusammen gegen die anderen Gruppen an.

Die Jury bei „Building The Band“ war dabei nicht weniger spektakulär als das Konzept: Nicole Scherzinger von den Pussycat Dolls, Kelly Rowland von Destiny’s Child und der leider noch vor Ausstrahlung tragisch verstorbene Liam Payne von One Direction waren dabei. Host der Show war AJ McLean von den Backstreet Boys.

Midnight Til Morning ist daraus entstanden und sind nun bereit auch live zu überzeugen. Ihre Debütsingle „Bye“ wurde von der Band gemeinsam mit Benson Boone, Amy Allen (Harry Styles, Sabrina Carpenter) und einem Weltklasse-Kreativteam geschrieben und markiert den Beginn eines Jahres, das sich bereits jetzt als Durchbruchjahr abzeichnet.

Midnight Til Morning, 23.10., 20h, E-Werk, Schanzenstr. 37, Köln, ab 30€

Wir verlosen für das Konzert am 23.10. im E-Werk 3x2 Karten!

Teilnahmeschluss ist der 16. Oktober 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.