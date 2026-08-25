Von ROLLING STONE als „Verkörperung jener Punk-Energie gepriesen, die seine Band einst zum frühen Durchbruch führte“, hat Mike D 5D neue Shows in den USA, Kanada, Großbritannien und Europa angekündigt. Mike D 5D ist die Band, bestehend aus Mike, seinen Söhnen Skyler und Davis Diamond, Eddie Ruscha, Will Graefe und Milo Ruscha.

„Wohin mit dieser Gier?“, schimpft Mike D zwischen hypnotisierenden Passagen unerbittlicher Rhythmen in „Crypto“, dem neuesten Song aus seinem kommenden Debütalbum „Thank You“, das am 28. August über Capitol Records erscheinen wird.

„Crypto“ ist eine temperamentvolle, augenzwinkernde Reflexion über Betrug und Gier und der vierte Song, der im Vorfeld von „Thank You“ veröffentlicht wird – einem Album, das von der NEW YORK TIMES bereits im Vorfeld als „ein sengender Lo-Fi-Ausbruch aus analogen Synthesizer-Klängen und zerschmetterten Industrial-Beats, geprägt vom Einfluss von Dub und der dystopischen New Yorker Punkband Suicide“ gepriesen wurde.

„Thank You“ wurde bereits durch den „genreübergreifenden Knaller“ (GLIDE) „Switch Up“, den „klassischen, bombastischen, ausgelassen energiegeladenen“ (OKAYPLAYER) Titel „What We Got“ und die „lebhafte, nachdenkliche, von Breakbeats getriebene Wand aus Acid Rock“ (RELIX) namens „True Colors“ angekündigt.

Das Album besteht aus 13 Stücken mit klanglich einfallsreichen post-elektronischen Grooves und hypnotischen Hooks, bei denen Mike D‘s unverkennbare Stimme den Hörer durch einen akustischen Spielplatz führt, der sich jeder Kategorisierung entzieht. Im November wird er dieses unter anderem in Köln auf die Bühne bringen.

Mike D „5D“, 01.11., 20h, Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6-20, Köln, ab 35€ zzgl. Gebühren

Wir verlosen für das Konzert am 01.11. im Carlswerk Victoria 2x2 Karten!

Teilnahmeschluss ist der 16. Oktober 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.