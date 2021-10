Minari – Wo wir Wurzeln schlagen

Jacob (Steven Yeun) beginnt mit seiner Familie ein neues Leben auf einer kleinen Farm in Arkansas. Seine Frau Monica (Ye-ri Han) und die beiden Kinder David (Alan S. Kim) und Anne (Noel Kate Cho) fühlen sich jedoch fremd in ihrer neuen Heimat. Als ihre schlagfertige Großmutter Soon-ja (Yuh-Jung Youn) aus Korea zu ihnen zieht, gelingt es dieser zusammen mit ihrem lebhaften Enkelsohn David auf unkonventionelle Art und Weise, der gesamten Familie den Weg in eine hoffnungsvolle Zukunft zu ebnen.

MINARI, die berührende Familiengeschichte des US-amerikanischen Regisseurs Lee Isaac Chung, wurde mit zahlreichen Film- und Festivalpreisen ausgezeichnet - darunter ein Golden Globe® und ein Oscar® für Yuh-Jung Youn als beste Nebendarstellerin. Insgesamt war MINARI für sechs Oscars® nominiert - unter anderem in den Hauptkategorien „Bester Film“ und „Beste Regie“.

Ab 11. November auf DVD und Blu-ray

