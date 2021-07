Inhalt des Klassikers:

Der mürrische Kapitän Ahab (Gregory Peck) ist besessen von einem einzigen Gedanken: Er will Rache üben an seinem Todfeind Moby Dick – dem riesigen weißen Wal, der ihn zum Krüppel gemacht hat. Um ihn aufzuspüren, ist Ahab kein Weg zu weit und kein Opfer zu groß. Mit der Mannschaft seines Walfängers durchsegelt er die sieben Weltmeere, wo tropische Hitze und heftige Stürme den Seeleuten zu schaffen machen. Immer wieder kommt es zu Spannungen an Bord, doch der schwerste Kampf steht den tapferen Männern noch bevor...

Ab 27. August 2021 als DVD und als 3-Disc Limited Collector's Edition im Mediabook (Blu-ray + Bonus-Blu-ray + DVD) erhältlich.

Wir verlosen 3x1 DVD!

Teilnahmeschluss ist der 27. August. Die Auslosung findet am gleichen Tag statt.

