Mord mit Aussicht – Staffel 5

In der zweiten Hälfte der Staffel fordert das Hengascher Leben Marie wieder neu heraus: Sie stößt auf einige dunkle Geheimnisse der Dörfler - und sogar Renate, Heinos lang vermisste Ex und Ottis Mutter, taucht wieder auf. Privat wird ihre Liebe zu Gisbert auf eine harte Probe gestellt. Um ihren alten Job in Köln zurückzubekommen, muss Marie schließlich eine Entscheidung treffen, die ihr alles abverlangt. Die beliebte ARD-Kultserie mit dem charmant-skurrilen Humor wurde unter anderem für den Deutschen Fernsehpreis 2008 in der Kategorie Beste Serie, den Grimme-Preis 2009 in der Kategorie Fiktion sowie 2013 in der Kategorie Unterhaltung nominiert. Ab 17. Oktober ist die Fortsetzung der fünften Staffel (Episoden 8 – 13) in einer 2-DVD-Box erhältlich. Die neuen Folgen stehen jeweils einen Tag nach TV-Ausstrahlung digital zum Download bereit.

× Erweitern Foto: Release Company

Zunächst gerät Maries Leben buchstäblich aus dem Takt, als Gisbert ein Liebesbekenntnis von ihr fordert. Dabei macht sie klare Ansagen am liebsten nur beruflich! Das bei den Hengaschern beliebte Krimispiel findet in diesem Jahr in Pastor Puttermanns Kirche statt. Während Marie mit Gisbert ein paar Tage in Köln verbringt, dreht sich in Hengasch alles um das Finale des Dorfwettbewerbs und darum, die Preisrichter zu beeindrucken. Da trifft es sich gut, dass Heino bei einer Toten an der Landstraße eine Tasche mit sehr viel Geld findet, das Heike für den Wettbewerb reklamiert.

Wir verlosen 3 x 1 DVD!

Teilnahmeschluss ist der 18.10., die Auslosung erfolgt am selben Tag.

