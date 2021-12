Mit Mulholland Drive schuf Ausnahme-Regisseur David Lynch 2001 nicht nur eines seiner essenziellsten Werke, sondern einen der wichtigsten Filme des 20. Jahrhunderts. Zum 20-jährigen Jubiläum von Lynchs traumhaftem Mystery-Drama präsentiert STUDIOCANAL nun eine brandneue 4K Restaurierung des Films, die vom Regisseur persönlich begleitet wurde. Zwei Jahrzehnte nach seiner Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes 2001, bei der David Lynch mit dem Preis für die „Beste Regie“ ausgezeichnet wurde, feierte der Klassiker in diesem Jahr im Rahmen der Cannes Classics in nie dagewesener Qualität erneute Premiere an der Cote d’Azur.

Am 1. Februar 2022 wird der Film im Rahmen der neuen Best of Cinema - Kinoreihe erneut auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Ab sofort als 4K UHD Limited Collector’s Edition, Blu-ray, DVD & Digital verfügbar.

