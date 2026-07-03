Zwei Stimmen, vierzig Linien, ein Ausnahmezustand: Multiple voices denkt “Spem in Alium”, den Olymp der polyphonen Vokalmusik, radikal neu. Terry Wey und Ulfried Staber spannen gemeinsam dreieinhalb Oktaven auf – und übernehmen alle 40 Stimmen selbst!

Statt Chor: maximale Präzision. Statt Block: Prozess. Stimme für Stimme entsteht die 40stimmige Motette live im Raum – aufgenommen, geschichtet, zurückgespielt. Ein wachsendes Klanggefüge aus 16 Lautsprechern, das sich langsam um das Publikum schließt.

Was sonst überwältigt, wird hier nachvollziehbar: ein Renaissance-Puzzle in Echtzeit. Von der ersten Stimme am Nachmittag bis zum vollständigen 40-stimmigen Klang nach Sonnenuntergang. Kein Reenactment, sondern Entstehung.

Multiple Voices & Spem in Alium, 01.08., 13h, Christuskirche Köln, ab 5€

Wir verlosen 2x2 Tickets!

Teilnahmeschluss ist der 22. Juli 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.