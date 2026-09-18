Auftakt der Kölner Musik der Zeit-Saison mit gleich zwei Top-Klangkörpern: Vom verspielten Ensemble reicht das Spektrum bis zum großen Klangpanorama, vom Trauerritual bis zum Tauchgang in brodelnden Gewässern.

Das Ensemble Musikfabrik verfügt über einen kompletten Satz jener außergewöhnlichen Musikinstrumente, die Harry Partch (1901-1974) einst für die Aufführung seiner Musik einst konstruiert hatte. Auch eine Reihe faszinierender neuer Werke für das optisch beeindruckende Instrumentarium hat das Ensemble angeregt. Wie hypnotisch das vermeintlich konventionelle moderne Sinfonieorchester klingen kann, ist in John Luther Adams‘ "Become Ocean" zu hören. Taylor Swift war von der wogenden Reflexion über Klimawandel und steigende Meeresspiegel so begeistert, dass sie dem Orchester der Erstaufnahme spontan einen stattlichen Geldbetrag spendete…

Musik der Zeit - Ozeanische Gefühle, 09.10., 20h, Funkhaus Wallrafplatz, Köln, ab 9€

Wir verlosen 2x2 Karten für das Konzert!

Teilnahmeschluss ist der 6. Oktober, die Auslosung erfolgt am selben Tag.