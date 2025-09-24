FLOW – „NARUTO the ROCK“

Mit ihrer explosiven Mischung aus Rock, Pop und Anime-Soundtrack-Feeling zählt FLOW seit über zwei Jahrzehnten zu den international erfolgreichsten Bands Japans. Ihre Songs prägten gleich mehrere Generationen von Anime-Fans – darunter mitreißende Titel zu Serien wie NARUTO, Code Geass, Dragon Ball Z oder Tales of Zestiria the Cross.

FLOW wurde in den 1990er-Jahren von den Brüdern KOHSHI (Gesang) und TAKE (Gitarre) gegründet und zählt heute zu den prägendsten Rockbands Japans. Seit ihrem offiziellen Debüt im Jahr 2003 begeistert die fünfköpfige Formation mit einer einzigartigen Mischung aus Rock-Energie und Anime-Nostalgie – und hat sich mit zahlreichen Titelsongs zu Anime-Serien auch international einen Namen gemacht. Seit 2006 touren FLOW regelmäßig weltweit, mit Shows in über 19 Ländern und einer stetig wachsenden Fangemeinde – darunter auch in Europa, wo sich die Band mit dynamischen Live-Auftritten längst Kultstatus erspielt hat. Ihr unverwechselbarer Sound, ihre Nähe zur Anime-Community und ihre leidenschaftlichen Live-Auftritte machen FLOW heute zu einem der international beliebtesten Acts der japanischen Rockszene.

Nach dem Erfolg ihrer „ANIME SHIBARI“-Tour setzen FLOW ihre Erfolgsgeschichte mit einer energiegeladenen Welttournee fort, die ganz im Zeichen ihrer bekanntesten Anime-Songs steht. Ihr musikalisches Repertoire umfasst bewährte Klassiker wie „GO!!!“, „COLORS“, „DAYS“ und den internationalen Hit „Sign“, der inzwischen rund 150 Millionen Spotify-Streams erreicht hat. Ergänzt durch frische Arrangements und musikalische Überraschungen, versprechen FLOW ein einzigartiges Live-Erlebnis – eine kraftvolle Hommage an ihr Anime-Erbe, emotional und mitreißend zugleich, dass sowohl langjährige Fans als auch neue ZuhörerInnen begeistert. Ob Anime-Fan, RockliebhaberInnen oder einfach MusikenthusiastInnen – FLOWs Live-Shows garantieren unvergessliche Gänsehautmomente und entführen das Publikum auf eine mitreißende Reise durch die vielfältige Welt der japanischen Popkultur. Mit ihrer energiegeladenen Performance und der engen Verbindung zur Anime-Community schaffen sie ein einzigartiges Erlebnis, das ZuschauerInnen aller Generationen begeistert und für viele zum Soundtrack ihrer Kindheit und Jugend geworden ist.

FLOW „NARUTO the ROCK“, 18.10., 21h, E-Werk, Schanzenstr. 37, Köln, ab 59,80€

