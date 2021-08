Die neue Show von Özcan Cosar bildet die Quadratur des Kreises. Er bringt auf die Bühne, was in seiner interkulturellen Welt so Alltag ist. Und das als Mehrfachbegabter natürlich stets auf höchst lebendige Art: Mit Schauspiel und Tanz, Gesang und Gitarrenspiel, voller Spontaneität und vor Kreativität nur so sprühend. Wie schafft man es alle Menschen zum Lachen zu bringen? Gibt es hierfür einen geheimen Code oder einen Mechanismus und wo findet man diesen? Gibt es geheime Bruderschaften und Institutionen oder staatliche Forschungen die das Lachen der Menschen nutzen wollen? Letztendlich ist das Lachen eine natürliche Reaktion auf eine bestimmte Situation. Özcan Cosar begibt sich auf diese Expedition um die Formel des Lachens zu finden. Doch die Geschichte des Lachens ist so alt wie die Geschichte der Menschheit.

Özcan Cosar, 17.09., 20h, E-Werk

Wir verlosen 5 x 2 Tickets!

Teilnahmeschluss ist der 14.09. Die Auslosung erfolgt am gleichen Tag.

