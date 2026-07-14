PAPAMOBIL – Ein Papst on Tour

Um seine Ernennung gebührend zu feiern, bereitet sich der der neue Papst auf eine Tour durch Lateinamerika vor. Leider stellt sich jedoch heraus, dass der Vatikan pleite ist und kein Reisebudget in petto hat. Eine reiche Mexikanerin bietet ihre Unterstützung an: Im Gegenzug für die Finanzierung des päpstlichen Trips soll der Papst an einem Event teilnehmen – ausgerechnet in Mexikos Hochburg der Kriminalität. Dort entpuppt sich die „hilfsbereite“ Mexikanerin als Mitglied eines Drogenkartells, das den Papst bei seinem öffentlichen Auftritt kidnappt. Doch schnell stellen die Verbrecher fest, dass sie nur seinen Doppelgänger erwischt haben.

Expand Foto: Lighthouse Home Entertainment

Regie: Sylvain Estibal („Das Schwein von Gaza“)

Sylvain Estibal („Das Schwein von Gaza“) Drehbuch: Sylvain Estibal, Myriam Tekaïa

Sylvain Estibal, Myriam Tekaïa Besetzt mit: Kad Merad („Willkommen bei den Sch’tis“), Myriam Tekaïa („Mein ziemlich kleiner Freund“) u.a.

mit: Kad Merad („Willkommen bei den Sch’tis“), Myriam Tekaïa („Mein ziemlich kleiner Freund“) u.a. Produktionsland: Frankreich

Frankreich Produktionsjahr: 2025

2025 FSK: ab 16 (Hauptfilm)

BD: Laufzeit ca. 87 Min.

Laufzeit ca. 87 Min. Ton: DTS HD Master Audio 5.1

DTS HD Master Audio 5.1 Bild: 2,39:1 (1080p)

2,39:1 (1080p) Sprachen: Deutsch, Französisch

Deutsch, Französisch UTs: Deutsch, Englisch

Wir verlosen 2x1 Blu-ray Disc des Films!

Teilnahmeschluss ist der 28. August, die Auslosung erfolgt am selben Tag.