Nur die Erinnerung bleibt ... Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him erzählt die bewegende Geschichte von Kenna (Maika Monroe), die nach einem tragischen Unfall ihre große Liebe verliert. Als sie nach Jahren in ihre Heimatstadt zurückkehrt, wagt sie einen Neuanfang. Ein berührender Film über Vergebung und die Kraft einer Liebe, die selbst die hoffnungslosesten Herzen wieder heilen kann.

Das Drehbuch zu Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him wurde von der Nr.-1-New-York-Times-Bestsellerautorin Colleen Hoover gemeinsam mit Lauren Levine (Brücke nach Terabithia) verfasst und basiert auf Hoovers gleichnamigem Bestseller, der weltweit für Begeisterung sorgte. Die Produktion des Films übernahmen Hoover und Levine über ihre gemeinsame Firma Heartbones Entertainment sowie Gina Matthews für Little Engine Productions.

Der Erfolgsroman „Für immer ein Teil von dir“ wurde erstmals 2022 veröffentlicht, in 45 Sprachen übersetzt und für den TikTok Book Award des Jahres 2023 nominiert. Colleen Hoover zählt zu den erfolgreichsten Autorinnen unserer Zeit – ihre Werke wie „Nur noch ein einziges Mal“, „All das Ungesagte zwischen uns“ und „Verity“ erzählen Geschichten, die ebenso berührend wie herzzerreißend sind und weltweit Millionen von Menschen zu Tränen rühren.

Expand Foto: dtv

