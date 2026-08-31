Resident Evil ist zurück: Mit der Neuinterpretation des KultFranchise liefert Regisseur Zach Cregger (BARBARIAN, WEAPONS) einen Horrortrip, der unter die Haut geht - und dort bleibt. Constantin Film, die den Film auch produziert hat, bringt RESIDENT EVIL am 17. September in die Kinos.

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Der Kurierfahrer Bryan (Austin Abrams) nimmt einen scheinbar harmlosen Auftrag an: die Lieferung eines biomedizinischen Pakets. Was wie ein gewöhnlicher Arbeitstag beginnt, wird zur Hölle auf Erden. Eine Nacht, kein Ausweg - und ein Horror, der alles verschlingt. Mit seinen Filmen hat Cregger bereits bewiesen, dass er Horror anders denkt als alle anderen. RESIDENT EVIL verspricht ein Kinoerlebnis, das man so noch nie gesehen hat.

Zach Cregger inszeniert Resident Evil nach seinem Drehbuch, das er gemeinsam mit Shay Hatten (JOHN WICK: KAPITEL 4, „Army of the Dead“) geschrieben hat. In den Hauptrollen spielen Austin Abrams (WEAPONS), Paul Walter Hauser (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE), Zach Cherry (FALLOUT, „Severance“), Kali Reis (MERCY, „True Detective“) und Johnno Wilson (GRAPEFRUIT).

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Teilnahmeschluss ist der 14. September, die Auslosung erfolgt am selben Tag.