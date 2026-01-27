Sabbatical

Tara und Robert stecken fest. Um ein Haar hätten sie sich getrennt. Um ihre Beziehung zu retten, nehmen sie sich eine Auszeit mit ihrer Tochter in Griechenland. Aber als die Touristen weg sind und das Wetter rauer wird, kehren die Probleme mit aller Wucht zurück. Als unerwartet auch noch der kleine Bruder von Robert vor der Tür steht, spitzt sich die Lage zu.

Wir verlosen zum Kinostart 2 Pakete bestehend aus:

1x Kulturbeutel

2x Kinofreikarten

Teilnahmeschluss ist der 05. Februar 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.