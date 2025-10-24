Sam Wills Live

Der in Großbritannien geborene Sänger, Songwriter und Produzent Sam Wills gilt als eine der spannendsten Stimmen der britischen Soul- und R&B-Szene. Mit seinem charakteristischen Mix aus gefühlvollem Gesang, nuancierter Produktion und zeitlosem Songwriting begeistert er Hörer*innen weltweit. Sein Debütalbum "Breathe" (2021) verzeichnet inzwischen über 400 Millionen Streams. Die Single "Traingazing" wurde auf TikTok und Instagram zum viralen Hit und unterstreicht Sams Status als international gefragter Newcomer mit großer Strahlkraft. Nach seinem umjubelten Auftritt beim Reeperbahn Festival 2024 in Hamburg kündigt SAM WILLS nun drei exklusive Headliner-Konzerte in Deutschland an. Im Rahmen seiner Europa-Tour gastiert er am 12. November 2025 in Köln Als Support begleitet Lola Moxom die Termine und präsentiert dabei ihre unverwechselbare Mischung aus R&B, Soul und Jazz.

Die Musik von Sam Wills ist eine stimmige Fusion aus klassischen Soul- und Hip-Hop-Einflüssen – inspiriert von Künstlern wie Michael Jackson, Justin Timberlake und D’Angelo. 2016 erschien seine erste EP “So Bright“, gefolgt von “Walking Underwater“ (2018), die seine künstlerische Entwicklung eindrucksvoll weiterführte. Mit seinem Debütalbum “Breathe“ (2021) gelang dem talentierten Multiinstrumentalisten und klassisch ausgebildeten Sänger der internationale Durchbruch. Millionenfache Streams und virale Erfolge festigten seinen Ruf als aufstrebende Größe der modernen Soul-Szene. In den folgenden Jahren veröffentlichte SAM weitere gefeierte Singles wie “Sweet Distraction“ und “Don’t Doubt It“ und baute seine stetig wachsende Fangemeinde weiter aus. Nach intensiver Studioarbeit der letzten Jahre steht er nun kurz vor der Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten zweiten Albums, das im September 2025 erscheinen wird. Als Vorgeschmack und Beginn eines neuen Kapitels folgte Anfang Mai dessen erste Single-Auskopplung "We Both Know".

Er tourte bereits mit Künstlern wie Jordan Rakei, Jamie Cullum und Tom Misch und überzeugt dabei regelmäßig als charismatischer Live-Performer mit besonderer Bühnenpräsenz. Auch als Produzent und Songwriter ist WILLS hochgeschätzt: So war er unter anderem an Jorja Smiths internationalem Hit "Where Did I Go?" beteiligt und wurde für seine Mitwirkung am Album von Lucky Daye für einen Grammy nominiert. In jüngerer Zeit begeisterte er das Publikum auf renommierten Festivals und spielte ausverkaufte Headliner-Shows in ganz London.

Sam Wills, 12.11., 20h, Helios37, Heliosstr. 35-37, Köln, ab 29,45€

Wir verlosen für das Konzert 2x2 Karten!

Teilnahmeschluss ist der 10. November 2025, die Auslosung erfolgt am selben Tag.