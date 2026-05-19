Kein Horrorfilm-Franchise ist mehr sicher! Sechsundzwanzig Jahre nachdem sie einem verdächtig vertrauten maskierten Mörder („Ghostface“) entkommen sind, gerät der harte Kern der alten Truppe erneut ins Visier des Killers. Marlon Wayans („Shorty“), Shawn Wayans („Ray“), Anna Faris („Cindy“) und Regina Hall („Brenda“) kommen in „Scary Movie“ wieder zusammen, um sich, gemeinsam mit altbekannten und neuen Gesichtern, durch Reboots, Remakes, Requels, Prequels, Sequels, Spin-offs, elevated Horror, Originalgeschichten, alles, was das Wort „Legacy“ enthält, und jedes „letzte Kapitel“, das absolut nicht das letzte ist, zu schlitzen. Nichts ist heilig, kein Klischee bleibt verschont, jede Grenze wird überschritten. Die Wayans sind zurück und canceln die „Cancel Culture“.

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Teilnahmeschluss ist der 03. Juni 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.