Als in der ruhigen Stadt, in der Sidney Prescott (Neve Campbell) sich ein neues Leben aufgebaut hat, ein neuer Ghostface-Killer auftaucht, werden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr, denn ihre Tochter (Isabel May) ist sein nächstes Ziel. Entschlossen, ihre Familie zu beschützen, muss Sidney sich den Schrecken ihrer Vergangenheit stellen, um dem Blutvergießen ein für alle Mal ein Ende zu setzen.

Wir verlosen zum Kinostart 2 Fanpakete bestehend aus:

2x Kinofreikarten

1x T-Shirt (Größe M/L)

Teilnahmeschluss ist der 24. Februar, die Auslosung erfolgt am selben Tag.