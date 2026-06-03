SEAL open-air

Er ist eine der markantesten Stimmen aller Zeiten: Seal hat im Laufe seiner Karriere einen unauslöschlichen Eindruck in der Pop-, R&B-, Soul- und Dance-Musik hinterlassen. Nun kommt der vielfach aus-gezeichnete Sänger 2026 mit seiner „Celebrating 30+ years of the classic albums I & II” Tour endlich wieder live nach Deutschland. Mit vier Open-Air-Konzerten in Köln, Berlin, Hamburg und Winterbach feiert Seal über 30 Jahre seiner bekannten Klassiker Alben Seal I und Seal II.

Im Laufe seiner Karriere verkaufte Seal weltweit über 30 Millionen Alben, generierte mehr als 1 Milliarde Streams und gewann vier GRAMMY® Awards, drei BRIT Awards, zwei Ivor Novello Awards und einen MTV VMA.Als vielseitige und wichtige Kraft in der Popkultur umfasst sein Repertoire allgegenwärtige Hymnen wie „Killer“, „Crazy“ und „Kiss From A Rose“, die allesamt die Billboard Hot 100 auf Platz 1 stürmten, darüber hinaus mit GRAMMY® Awards für „Record of the Year“ und „Song of the Year“ ausgezeichnet wurden und sein vierfach mit Platin ausgezeichnetes Meisterwerk Seal II (1994) zierten. Rückblickend verglich Stereogum das Album mit einer „Radiowelle, die von einem viel, viel schöneren Planeten aus ins Universum gesendet wurde“.

Neben Auftritten in Filmen von legendären Regisseuren wie Spike Lee und dem verstorbenen Joel Schumacher wurde seine Musik mit Coverversionen von Alanis Morissette, Bastille und George Michael gefeiert, um nur einige zu nennen. Als Zeichen seines anhaltenden Einflusses trat Seal unter anderem in The Lonely Islands Kultklassi-ker „Pop Star: Never Stop Never Stopping“, in Tyler Perrys „The Passion“, und bei „America’s Got Talent“ und sowie „The Masked Singer“ auf. Zuletzt wurde er 2019 für einen GRAMMY® Award in der Kategorie „Best Tradi-tional Pop Vocal Album“ für „Standards“ nominiert. Des Weiteren hat Seal im Laufe seiner Karriere neben ande-ren mit Jeff Beck, Joni Mitchell, Santana, P!nk, John Legend und Gallant zusammengearbeitet.

SEAL „Celebrating 30+ years of the classic albums I & II“, 20.07., 19h, Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, Köln, ab 83,40€

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Teilnahmeschluss ist der 10. Juli, die Auslosung erfolgt am selben Tag.