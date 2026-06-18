„SERIENKILLER“ bringt ein düsteres Ausstellungsformat nach Köln-Ehrenfeld. In der Oskar-Jäger-Straße 99 widmet sich die Schau realen Kriminalfällen, Täterprofilen und den Ermittlungen, die einige der berüchtigtsten Serienmörder der Geschichte zu Fall brachten. Auf dem Rundgang verbinden sich Tatortrekonstruktionen, Dokumente, psychologische Einordnungen, Exponate und immersive Elemente zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem True-Crime-Phänomen. Im Mittelpunkt steht nicht der schnelle Schockeffekt, sondern der Blick auf Abgründe, Muster und Mechanismen hinter schweren Verbrechen. Zugleich zeigt die Ausstellung, wie stark reale Fälle durch Medien, Popkultur und öffentliche Wahrnehmung geprägt werden.

VR-Elemente und detailreiche Räume verstärken den Eindruck, machen aber auch deutlich: Diese Schau richtet sich an ein erwachsenes Publikum und ist wegen teils drastischer Inhalte erst ab 16 Jahren geeignet.

Wir verlosen 5 x 2 Gästelistenplätze für den Besuch der Ausstellung in Kombination mit einer Teilnahme an einer dieser beiden True-Crime-Live-Sessions aus dem Begleitprogramm der Ausstellung:

17.07.2026, 20:30 – 22:15 Uhr (inkl. Pause): „Herausforderungen Cold Cases – Chancen und Grenzen“, Referent: Carsten Schütte | Fallanalytiker & Krimiautor

Wie alt müssen ungeklärte Fälle eigentlich sein, um zu „Cold Cases“ zu werden? Wer bearbeitet diese Fälle, die Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegen und solange nicht aufgeklärt werden konnten. Gibt es dazu gar eine neue Entwicklung einer neuen, optimierten Herangehensweise? Carsten Schütte klärt über die Mythen dieser Cold Cases auf und beschreibt den enormen Arbeitsaufwand, den engagierte KollegInnen oft erfolgreich auf sich nehmen, um den TäterInnen stets das Signal zu geben: „Irgendwann kriegen wir euch!“

Altersfreigabe: FSK 16

31.07.2026, 20:00 – 22:15 Uhr (inkl. Pause): „Der Fall Fritz Honka: Die fallanalytische und rechtsmedizinische Perspektive“ Referentin: Sarah Stockhausen | Fachärztin für Rechtsmedizin & Carsten Schütte | Fallanalytiker & Krimiautor

Ein vierfacher Frauenmörder blieb Jahre unerkannt. Wie suchte er seine Opfer aus? Was waren seine Motive und wie konnte er letztendlich ermittelt werden? Honka zerteilte seine Opfer, wobei er Leichenteile in seiner Wohnung beließ und auch außerhalb seiner Wohnung ablegte. Was sind die Herausforderungen solcher Täterhandlungen und wie wären heute die Chancen, solche Täter eher zu ermitteln? Sarah Stockhausen und Carsten Schütte betrachten diese Taten nicht nur aus rechtsmedizinischer und fallanalytischer Perspektive, sondern erläutern auch die Kooperation untereinander in derartigen Fällen.

Altersfreigabe: FSK 16

Teilnahmeschluss ist der 9. Juli 2026. Die Auslosung und Terminabstimmung erfolgen nach Teilnahmeschluss.