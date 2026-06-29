Mit Frank Carter kehren Paul Cook, Steve Jones und Glen Matlock von den Sex Pistols für exklusive Shows nach Deutschland zurück. Anlass ist das 50-jährige Jubiläum von „Anarchy in the UK“, einem der prägenden Songs der Punkgeschichte. Die Band, deren einziges Album „Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols“ zum Meilenstein wurde, gilt bis heute als eine der einflussreichsten Punk-Formationen überhaupt.

Sex Pistols feat. Frank Carter, 05.07., 18h, E-Werk, VVK ab 65€ zzgl. Gebühren

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Teilnahmeschluss ist der 2. Juli 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.