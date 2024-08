Jüdische Musik einmal in ihrer ganzen Fülle erleben? Quer durch die Kölner Innenstadt präsentiert das Festival SHALOM-MUSIK.KOELN vom 15. bis 25. August unter dem Motto „Together Now!“ genau das: Ur- und Erstaufführungen, orientalische Sounds, Klassik, Klezmer und Jazz. Eine musikalische Reise der Extraklasse von der Synagoge bis zum Dom. In rund 80 Konzerten und Diskussionen werden Stars ebenso gefeiert wie Newcomer. In seiner Fülle ist SHALOM-MUSIK.KOELN ein großes Fest und am „Langen Tag mit jüdischer Musik“ am 18. August sind Interessierte eingeladen, Neues zu entdecken, Geliebtes zu vertiefen und sich ganz entspannt bei freiem Eintritt durch die unterschiedlichen Veranstaltungsorte treiben zu lassen.

Am 16. August entert eine Berlinerin mit ihrer Band die Comedia: In ihrem Programm „Family Affairs“ entführt uns Sharon Brauner gemeinsam mit den Goy Boys in die Welt jüdischer Musik und Traditionen. Bereits mit drei Jahren fing Sharon Brauner an zu singen und trat als Erwachsene in zahlreichen Clubs u. a. in New York auf. Ihre musikalische Ausrichtung? Eindeutig Jazz! In unterschiedlichen Konstellationen begeistert sie aktuell das Publikum in den renommiertesten Locations der Hauptstadt. Dieser Abend voller Musik, Geschichten und unvergesslicher Momente ist ein absolutes Highlight im Kölner Konzertkalender. Wer schon um 17:00 Uhr Zeit hat, kommt zum Gespräch mit MusikerInnen des Festivals und nimmt an der Open Shabbat-Feier mit dem amerikanischen Rabbi Jonathan Kligler aus Woodstock teil. Es sind ALLE Menschen willkommen – unabhängig von Religion und Weltanschauung. Come on!

Einen Tag später präsentiert ein Ensemble mit israelischen und iranischen Musikern unter dem Namen Sistanagila eine faszinierende Fusion: Die Berliner verbinden Klezmer mit sephardischen, persischen und klassischen Kompositionen. Die fünf Musiker nehmen die Zuhörenden mit in neuartige Klangwelten, in denen unterschiedliche Traditionen aufeinandertreffen und zu etwas Neuem verschmelzen.

Im Kölner Stadtgarten stehen sie gemeinsam mit der Klarinettistin Shirley Brill mit dem Programm „Four Oriental Seasons“ auf der Bühne. Die Musikerin ist genauso experimentierfreudig wie das talentierte Ensemble und so springt der Funke garantiert auf das Publikum über, wenn sie mit der Universalsprache der Musik Grenzen überwinden und ein Zeichen für den Dialog unterschiedlicher Kulturen setzen.

Am 20. August zelebriert das Shai Maestro Trio im Stadtgarten Jazz der Extraklasse. Das Ausnahmetalent Shai Maestro hat bereits mit fünf Jahren begonnen Klavier zu spielen, kam früh mit Jazz in Kontakt und blieb daran hängen. Er baute seine Fähigkeiten an unterschiedlichen Instrumenten sowie als Komponist stetig aus. Der Pianist ist bekannt für seine Fähigkeit, verschiedene musikalische Genres zu verschmelzen und dabei eine einzigartige Klanglandschaft zu schaffen. Seine Auftritte sind nicht einfach nur Konzerte, sondern wahre Erlebnisse. Maestro versteht es, mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz und seinem virtuosen Spiel eine Atmosphäre zu kreieren, die das Publikum in eine Welt jenseits des Alltags entführt.

Schaukasten

Musik-Festival SHALOM-MUSIK.KOELN 15. bis 25. August 2024, www.shalom-musik.koeln

FAMILY AFFAIRS – Eine musikalisch-biografische Reise mit Sharon Brauner & The Goy Boys 16. August 2024, 20:00 Uhr, Comedia, Vondelstraße 4 - 8, 50677 Köln Tickets (25/15 € | Köln Ticket)

17:00 Uhr Künstler*innen-Gespräch

19:00 Uhr Open Shabbat Feier

FOUR ORIENTAL SEASONS – Sistanagila und Shirley Brill 17. August 2024, 19:30 Uhr, Stadtgarten Köln, Venloer Straße 40, 50672 KölnTickets (25/15 € | Köln Ticket)

SHAI MAESTRO TRIO Ein israelischer Pianist von Weltrang 20. August 2024, 20:00 Uhr, Stadtgarten Köln, Venloer Straße 40, 50672 KölnTickets (25/15 € | Köln Ticket)

Wir verlosen 3x2 Tickets für das Konzert am 16. August mit Sharon Brauner & The Goy Boys!

Teilnahmeschluss ist der 14. August. Die Auslosung erfolgt am selben Tag.