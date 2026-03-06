Vor der Kulisse der rauen schottischen See lebt ein ehemaliger Elite-Agent zurückgezogen auf einer einsamen Insel. Als er ein junges Mädchen vor dem Ertrinken rettet und sein Versteck dadurch auffliegt, beginnt ein packendes Katz- und Maus-Spiel… JASON STATHAM – SHELTER präsentiert den Action-Superstar in einer Paraderolle als schweigsamen, kompromisslosen Einzelkämpfer, der jeden bekämpft, der es wagt, sich ihm in den Weg zu stellen. An seiner Seite begeistert Nachwuchstalent Bodhi Rae Breathnach, die aktuell auch in Chloé Zhaos HAMNET zu sehen ist und Statham in Furchtlosigkeit in nichts nachsteht.

In Jason Statham – Shelter treffen mit Hauptdarsteller Jason Statham und Regisseur Ric Roman Waugh zwei Meister ihres Fachs aufeinander und garantieren knallharte Action, rasante Stunts sowie eine spannende und wendungsreiche Geschichte. Dabei kann Actionstar Jason Statham (THE BEEKEEPER, CRANK, FAST & FURIOUS, THE TRANSPORTER) auch seine einfühlsame Seite zeigen, als er sich eines jungen Mädchens annimmt. Die bei den Dreharbeiten erst 12-jährige Bodhi Rae Breathnach (HAMNET, THE CAPTURE) beweist hier ihr beeindruckendes schauspielerisches Potential. Gemeinsam treffen beide auf ihrer Flucht u.a. auf Schauspiellegende Bill Nighy (ALLES EINE FRAGE DER ZEIT, LIVING), Naomie Ackie (MICKEY 17, BLINK TWICE) und Daniel Mays (THE THURSDAY MURDER CLUB, 1917).

