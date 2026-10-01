Wie viel Verstand braucht die Liebe – und wie viel Gefühl verträgt sie? Mit Sinn und Sinnlichkeit bringt Regisseurin Georgia Oakley Jane Austens zeitlosen Romanklassiker für eine neue Generation auf die Leinwand: eine Geschichte über Leidenschaft, Emotionen und Schwesternliebe.

England um 1800: Nach dem Tod ihres Vaters müssen die beiden Schwestern Elinor (Daisy Edgar-Jones, Der Gesang der Flusskrebse) und Marianne Dashwood (Esmé Creed-Miles, Sandman) ihr Zuhause verlassen und blicken einer ungewissen Zukunft entgegen. Die besonnene Elinor hält ihre Gefühle für Edward Ferrars (George MacKay,1917) geheim, da eine gemeinsame Zukunft aufgrund gesellschaftlicher und familiärer Hindernisse aussichtslos erscheint. Die jüngere Marianne hingegen folgt offen ihrem Herzen und verliebt sich Hals über Kopf in den charismatischen John Willoughby (Frank Dillane, Urchin). Zwischen Hoffnung, Enttäuschung und den Zwängen ihrer Zeit müssen beide Schwestern ihren eigenen Weg finden und erkennen, dass weder kühle Vernunft noch leidenschaftliche Gefühle allein zum Glück führen.

Expand Foto: Insel Verlag

Wir verlosen zum Kinostart zwei Pakete bestehend aus:

2x Kinofreikarten

1x Exemplar „Verstand und Gefühl“, erschienen im Insel Verlag

Teilnahmeschluss ist der 14. Oktober 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.