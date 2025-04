Expand Foto: Joachim Rieger Der Sitzungspräsident Volker Weininger vor dem Stüsser

In regelmäßigen Abständen messen sich die Fans von Darts, Kicker und Schocken bei kleinen Events unter der Flagge von Sion Kölsch. Alle lieben sie und nehmen gerne an den professionell organisierten Spaß-Wettbewerben teil. Ein Erfolg auf ganzer Linie. Jetzt bietet Sion Kölsch einen Zusammenschluss aus den drei Einzelformaten an: den Sion Promi-Kneipensport. Besonders ist dabei nicht nur, dass alle Teilnehmenden in allen drei Disziplinen antreten müssen, drei von ihnen erhalten zusätzlich prominente Unterstützung: Ex-Fußballtorhüterin Hannelore Geilen, Darts-Profi Florian Hempel und Sitzungspräsident Volker Weininger. Gespielt wird in 12 Zweier-Teams, mal mit, mal gegen die Prominenten. Ob diese in jedem Fall eine Hilfe für das Team sind, wird sich zeigen.

Sion Promi Kneipen-Dreier, 16.04., 19h, Stüsser, Neusser Str. 47, 50670 Köln, Eintritt frei!

