Zwei Teenager in der Highschool und eine Autobahnausfahrt namens „Sleater-Kinney“: So begann die Geschichte einer der wichtigsten Rockbands unserer Zeit. Als Carrie Brownstein und Corin Tucker 1993 in der Highschool feststellten, dass sie neben ihren feministischen Überzeugungen auch die Liebe zur Musik teilten, war der Schritt zur Gründung einer eigenen Band nicht weit. Ein Jahr später gesellte sich mit Lora MacFarlane eine Schlagzeugerin zu Gesang und Gitarre, und schon 1995 erschien das selbstbetitelte Debüt „Sleater-Kinney“. Seitdem veröffentlicht das Trio Album um Album in schneller Folge. Mit Abständen von maximal drei, eher weniger Jahren zwischen den einzelnen Longplayern spielt sich die Frauenband in die Rockherzen der Welt und wird zu einer der Galionsfiguren der Riot-Grrrl-Bewegung, die sich gegen die männliche Dominanz in der Musikindustrie wendet.

Der Erfolg von Sleater-Kinney wächst organisch und festigt sich mit jedem Album. Das dritte Werk „Dig Me Out“ von 1997, auf dem MacFarlane bereits durch Janet Weiss ersetzt wurde, kann wohl als Durchbruchsalbum der Rockband bezeichnet werden - aber auch die folgenden vier Platten wurden von der Kritik gefeiert. Nach „The Woods“ war 2005 erst einmal Schluss: In einer Pressemitteilung gaben Sleater-Kinney eine unbefristete Pause bekannt, die ganze zehn Jahre dauern sollte. 2015 kam dann das Comeback-Album „No Cities for Love“ und die Band knüpft nahtlos an ihr erfolgreiches Schaffen an, als wären Sleater-Kinney nie weg gewesen. Anfang des Jahres erschien das bislang jüngste Werk der Band, die auch nach 30 Jahren im Geschäft so laut und energisch klingt wie am ersten Tag. „Little Rope“ ist ein dramatisches Album, auf dem die Band - mittlerweile nur noch aus dem ursprünglichen Duo Brownstein und Tucker bestehend - tragische Todesfälle in ihrem engsten Umfeld verarbeitet. Es geht um Trauer und deren Bewältigung, die für Sleater-Kinney am besten mit der Gitarre in der Hand funktioniert. Das Ergebnis ist auf „Little Rope“ zu hören, einem Album, das viel von den musikalischen Anfängen der Band hat und sich wieder auf die Rock-Energie von damals konzentriert.

Und das bald auch live, am Dienstag, den 20. August 2024 um 20 Uhr im Bürgerhaus Stollwerck.

