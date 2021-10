1985, ein heißer Sommer in der Normandie: Der 16-jährige Alexis (Félix Lefebvre) verbringt die Ferien gemeinsam mit seinen Eltern in einem kleinen malerischen Örtchen an der Küste. Als er bei einem Segeltörn von einem Unwetter überrascht wird, das sein Boot zum Kentern bringt, wird er wie durch ein Wunder von dem etwas älteren David (Benjamin Voisin) gerettet. Eine große, besondere Sommerliebe nimmt ihren Anfang, doch nach wenigen Wochen wird das unbeschwerte Liebesglück der beiden Teenager getrübt. Die Ereignisse überschlagen sich und Alexis muss ein letztes Versprechen einlösen...

Ab 12. November 2021 als DVD, Blu-ray und ab 4. November 2021 digital verfügbar.

Wir verlosen 3x1 Blu-ray!

Teilnahmeschluss ist der 12. November. Die Auslosung erfolgt am gleichen Tag.

