Sondertermine für das Frühjahrs-Highlight

Seit dem 14. März läuft im Urania Theater der neuste Coup von Theater-Regisseurin Bettina Montazem: „Broadway – Musical meets Varieté“. Die Stimmen der vier Sänger*innen sind abwechslungsreich – mal samtweich, mal glockenklar – und immer atemberaubend schön. Zusammen singen sich Lea Montazem, Wolfram Meyer und Kevin Asiedo durch annähernd 100 Jahre Musical-Geschichte und interpretieren die schönsten Hits aus „Phantom der Oper“, „Les Miserables“, „The Greatest Showman“ oder „Cats“ auf ihre Art.

Aber das Urania wäre nicht das Urania, wenn das bereits alles wäre. Garniert wird der musikalische Metropolenausflug durch einzigartige Artistik. Es bleibt einem der Mund offenstehen, wenn Kasia Florczuk zuerst Pirouetten auf einem kleinen Eiskreisel dreht, bevor sie sich am Trapez in die Lüfte schwingt. Kostya Korostylenko jongliert so schnell, dass man kaum zählen kann, wie viele Bälle er da gleichzeitig in der Luft hält. Und Aleksei Sherblyk wechselt in seiner Quick Change-Nummer wie von Zauberhand ein Outfit seiner Assistentin Daria nach dem anderen – und schließlich auch noch sein eigenes. So schnell möchte sicher manch einer morgens in seine Klamotten kommen, und abends wieder raus. Dafür möchte man sich aber sicherlich nicht so verbiegen, wie Kontorsionist Gabriel Grandpierre dies schafft. Gleichermaßen elegant und kraftvoll bringt er seinen Körper in unglaubliche Positionen und hält sein Gleichgewischt mit spielerischer Leichtigkeit. Obendrauf kommt noch eine Prise exzellenter Kampfkunst. Bei einem Vollprofi wie Thomas Ziesch ein Muss.

Mehr geht nicht. Oder doch? In den gut 90 Minuten fliegen immer wieder Tänzerinnen mit der Leichtigkeit bunter Schmetterlinge über die Bühne und sorgen für den besonderen Wow-Effekt. Wie ein Sahnehäubchen regnet es hier mal ein bisschen Konfetti, da ein paar Kirschblüten und zur Freude aller lässt Aleksei wie von Zauberhand bunt schillernde Seifenblasen in den unterschiedlichsten Größen entstehen. So wird der Ausflug ins Urania Theater mit seiner märchenhaften Atmosphäre zum einzigartigen Erlebnis.

Und als besonderes Bonbon kann man den bekannten Mentalisten Timon Krause am 13. April mit einem Special in der Aufführung erleben. Sie werden Ihren Augen nicht trauen. Garantiert!

Termine:

In der Zeit vom 14. März bis 13. April 2025 immer von Donnerstag bis Samstag um 20:00 Uhr, Sonntag um 16:00 Uhr

Zusatz-Termine:

Samstag, 5. April um 15:00 Uhr

Samstag, 12. April um 15:00 Uhr

Samstag, 19. April um 15:00 Uhr

Samstag, 26. April um 15:00 Uhr

Special mit dem Mentalisten Timon Krause:

Sonntag, 13. April um 16:00 Uhr

Wir verlosen 3x2 Tickets für die Zusatz-Vorstellung am 19. April und 15:00 Uhr!

Teilnahmeschluss ist der 17.04.2025 die Auslosung erfolgt am selben Tag.