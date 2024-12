Spektakuläre Aussichten

Expand Foto: Eagle Wings Protecting the Alps

Ist das nicht der Traum eines jeden Menschen: Fliegen können, einfach abheben und sich vom Wind treiben lassen. Wie das aussehen kann, zeigt Helmut Achatz in seinem Vortrag „Eagle Wings - Protecting the Alps“ am 17. Januar 2025 im Berufskolleg Humboldtstraße.

In seinem Vortrag macht der passionierte Alpinist Helmut Achatz die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels auf die alpinen Ökosysteme deutlich. Sein erklärtes Ziel ist es, Menschen mit einer Kombination von Information und Emotion zu berühren und so anzuregen, über den eigenen ökologischen Fußabdruck nachzudenken. Das schafft er mit relevanten Details sowie beeindruckenden Bildern, die man so noch nicht kennt.

Diese liefert zum einen die international renommierte Fotokünstlerin Nomi Baumgartl. Bildgewaltig nimmt sie die Sicht des Menschenauges ein. Zum anderen bringt der Seeadler Victor seine Sicht ins Spiel mit Bildern, die eine kleine Kamera auf seinem Rücken aufgenommen hat: Ein unvoreingenommener Blick auf seinen veränderten Lebensraum. Und schließlich vervollkommnen Aufnahmen der Europäischen Weltraumorganisation ESA aus dem Weltall den wissenschaftlichen Background. Diese Kombination ist beeindruckend und sehenswert!

„Eagle Wings - Protecting the Alps“, 17.01.2025, 19:30h, Berufskolleg Humbolstraße, Perlengraben 101, Köln, Eintritt (Abendkasse): 14 €, DAV-Mitglieder 10 €, Kinder/Jugendliche 7 €, www.alpinvisionen.de

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für den Vortrag!

Teilnahmeschluss ist der 14.01.2025, die Auslosung erfolgt am selben Tag.