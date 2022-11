Speziell für junge Jecken

Traditionell tanzen, singen und schunkeln die kölschen Jecken in der LANXESS arena bei der „Lachenden Kölnarena“, „Elfter im Elften“ oder der „Lachenden PÄNZ arena“. Am 11.11.2022 um 11.11 Uhr erwartet die Kölner Jecken nun das neue Format der „Lachenden…“. „Die Jecke 11 sind die logische Erweiterung des Karnevals-Portfolios der LANXESS arena. „Ein Format speziell für junges Publikum mit PartyFlair und Bands der Kölschen Musikszene“, sagt der Veranstalter. Die Bands spielen von einer Centerstage in der Mitte der Arena aus. Drum herum gibt es keine Bestuhlung, sondern 4000 Stehplätze zum ausgelassenen Tanzen und Feiern. Auftreten werden unter anderem: Cat Ballou, Kasalla, Miljö, Domstürmer, Auerbach, Boore, Brings, MoTorres, Planschemalöör, Stadtrand und zum großen Finale: Querbeat.

Wir verlosen 4x2 Tickets!

Teilnahmeschluss ist der 09.11.2022. Die Auslosung erfolgt am selben Tag.

