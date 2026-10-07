Angesiedelt im Jahr 1993, werden die Street Fighter Ryu (Andrew Koji) und Ken Masters (Noah Centineo), die sich voneinander entfremdet haben, wieder gemeinsam in den Kampf getrieben, als die mysteriöse Chun-Li (Callina Liang) sie für das nächste World Warrior Tournament rekrutiert – ein brutales Aufeinandertreffen von Fäusten, Schicksal und Wut. Doch hinter diesem Battle Royale verbirgt sich eine tödliche Verschwörung, die sie zwingt, nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Dämonen ihrer Vergangenheit anzutreten. Und wenn sie’s nicht tun, heißt es: GAME OVER!

Unter der Regie von Kitao Sakurai bringt Street Fighter den Kampf vom Videospiel auf die große Leinwand mit Hadoukens, Roundhouse Kicks und allen von den Fans geliebten Charakteren.

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Teilnahmeschluss ist der 15. Oktober 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.