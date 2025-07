Summervibes im Urania Theater

Bettina Montazem ist eine Virtuosin ihres Fachs und hat erstmalig eine Show um den niederländischen Künstler Dave van der Wal konzipiert, der im Frühjahr in „Broadway“ zu sehen war. Die erfolgreiche Theaterregisseurin ist nicht nur für ihre spektakulären Inszenierungen bekannt, sondern auch für ihr politisches Engagement. Und so wundert es nicht, dass sie rund um den Kölner Christopher Street Day (CSD) ein passend buntes Stück auf die Bühne bringt: Summervibes – Vatieté meets Cabaret.

Ein Bariton der Extraklasse

Der niederländische Künstler Dave van der Wal verleiht einfach jeder Show den besonderen Touch. Mit seiner extravaganten MC-Persona füllt er jeden Raum, sobald er ihn betritt. Wer ihn einmal erlebt hat, möchte eine Wiederholung. Die Chance dazu gibt es ab dem 3. Juli im Urania Theater. Er sagt, dass ihn Stil-Ikonen wie Liza Minnelli, Madonna, Cher und Elton John inspiriert haben. Das I-Tüpfelchen steuerte seine Mutter hinzu. Und wenn er mit seinen auffälligen Outfits auf die Bühne kommt, erkennt man den Ursprung seiner Kostüme direkt. Ein bisschen Lack, schillernde Farben und natürlich High Heels. Sobald er zu singen beginnt, gerät die außergewöhnliche Kleidung in den Hintergrund. Diese Stimme ist ein echter Genuss: Bariton. Diese männliche Stimmlage ist zwischen Tenor und Bass. Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet „tiefe Stimme“, aber vor allem ist sie ein Geschenk für alle Zuhörenden!

Bettina Montazem hat für ihn eine herrliche Mischung aus Songs seiner Inspirationsquellen auf den Leib geschneidert: So gibt er zum Beispiel „Maybe this time“ von Liza Minelli aus dem Film Cabaret, zum besten sowie weitere Hits von Elton John und Barbara Streisand. Besonders freuen kann man sich auf seine Interpretation von „Sweet Transvestite“ aus der legendären Rocky Horror Picture Show. Hinter dem Original von Tim Curry muss sich seine Version garantiert nicht verstecken!

Artistik als hervorragendes Sahnehäubchen

Aber natürlich darf man sich im Urania Theater immer auf mehr als besten Gesang freuen. Hier geben sich bei jeder Show erstklassige ArtistInnen die Klinke in die Hand. In diesem Fall sind es ausnahmsweise ausnahmslos Männer. Durch die Reihe gut aussehend und ebenso durchtrainiert. Selbstverständlich steht ihr Können im Vordergrund und das ist wirklich spektakulär.

Aus Spanien kommt das Duo Alejandro und Fuentes. Neben Köpfchen ist bei den beiden vor allem Muskelkraft gefragt. Dafür trainieren sie täglich mehrere Stunden, was sich nicht zuletzt in ihren wohlgeformten Körpern widerspiegelt. Die beiden Spanier haben sich der Vertikal-Artistik verschrieben und bewegen sich scheinbar mühelos an den Strapaten - in Perfektion. Sonst meist eine weiblich besetzte Domäne. Ebenso wie Pole Dance. Auch in dieser Disziplin schwingen Alejandro und Fuentes sich elegant am innovativen Aerial Pole, einer freischwebenden Pole-Stange. An allen Geräten vollbringen die zwei atemberaubende Kunststücke – teils allein, teil als Duo.

David Yemishian jongliert mit allerhand Gegenständen. Dank seiner unglaublichen Fingerfertigkeit und Auge-Hand-Koordination lässt er sogar verschiedene Objekte durch die Luft tanzen. Immer nur Ringe zu werfen, wäre für den Gewinner der Bronze-Auszeichnung beim „YOUNG STAGE International Circus Festival Basel“ wirklich zu einfach. Bei dem sympathischen Ukrainer fliegen zehn leuchtende Ringe oder acht Bälle oder auch mal beides in Kombination durch die Luft. Mit seinen unglaublichen Skills in nur einer Disziplin allein gibt er sich aber immer noch nicht zufrieden und so erfreut er die Gäste zusätzlich noch mit dynamischen Hip Hop-Moves.

Und als ob das noch nicht genug wäre, macht Andalousi das artistische Kleeblatt komplett und lässt alles Kopf stehen. Der geborene Bremer hat früh sein Herz für den Sport und insbesondere die Akrobatik entdeckt. Keiner kann so mühelos in jeder Position und einfach überall einen Handstand hinlegen – immer spektakulär und extrem elegant.

„Urania Varieté: Summervibes – Cabaret meets Varieté“, bis 27.07., Do/Fr 20h, So 18h, Urania Theater, Platenstr. 32, Köln, ab 33€, www.koelnticket.de

