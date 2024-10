Der blutrünstigste Clown der Kinogeschichte ist zurück! Regisseur und Schöpfer Damien Leone lässt Art the Clown in Terrifier 3 eine verrückte, blutige Weihnacht feiern. Nach dem Riesenerfolg des Vorgängers bietet Teil 3 natürlich wieder alles, was Fans erwarten und mehr: extreme Gore, knallharte praktische Effekte und einen sadistisch-komischen Killerclown, der schon jetzt zu den kultigsten Slasher-Killern aller Zeiten gehört.

