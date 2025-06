Der größte DJ auf der Welt

Bevor er zum ersten Mal im Bootshaus aufgelegt hat, wäre seine Antwort auf die Frage „Gibt es einen Ort, an dem du noch nicht aufgelegt hast, an dem du aber gerne auflegen würdest?“ ganz klar gewesen: das Bootshaus.

Mittlerweile ist es nun das dritte Mal, dass der ehemalige NBA Profi, der heute als einer der besten Spieler der Liga-Geschichte gilt, in den weltweit angesagten Club nach Köln kommt.

In seiner 19-jährigen Profikarriere war er unter anderem 4× NBA-Champion, 15× All-Star, einmal Most Valuable Player (MVP) und führte die Liga zweimal in Punkten an. Im Jahr 2016 wurde O’Neal in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen.

Mit seiner überlebensgroßen Präsenz und seiner Leidenschaft für Bassmusik zu einer festen Größe in der Szene entwickelt. Seine Liebe zur Musik begann übrigens bereits in seinen Teenagerjahren, als er sparte, um sich Turntables zu kaufen, was später zu seinem mit Platin ausgezeichneten Rap-Album Shaq Diesel führte. Man sieht ihn auf den angesagtesten Festivals ( u.a. Tomorrowland), denn er gehört zu den führenden Namen.

Bekannt für seine explosiven Sets und seine unvergleichliche Bühnenpräsenz wird er die Stimmung im Bootshaus zum Kochen bringen. Aber er präsentiert an dem Abend weitere Stars der Szene.

Hier das Line-up für den 26. Juli:

Mainfloor:

DJ Diesel

Riot Ten

Ivory

Samplifire

Wir verlosen 2x2 Tickets!

Teilnahmeschluss ist der 17. Juli 2025, die Auslosung erfolgt am selben Tag.