The Great Escape ist Europas erstes Escape Game im Steampunk-Ambiente und -Look. Es gibt zwei aufregende Missionen: In „Geißel der Menschheit“ muss man das Gegenmittel für einen Virus finden und in „Circus Mortale“ wird man für den Mörder der Bärtigen Dame gehalten. In diesem Jahr kommt noch ein dritter Raum hinzu, ein sogenanntes „QuickGame“, also ein schnelles Spiel zum Reinschnuppern. Ideal für BesucherInnen, die sich noch nicht ganz sicher sind, ob Escape Games das Richtige für sie sind.

The Great Escape, Venloer Str. 440 (Ehrenfeld), Tel. 0177-631 69 82, Ö: tgl. 10-22h, 20-33€ pro Person, www.thegreatescape.cologne

Wir verlosen 3 Missions-Gutscheine für je eine Person.

Teilnahmeschluss ist der 22.10. Die Auslosung erfolgt am gleichen Tag.

