The Investigation – Der Mord an Kim Wall

Diese dramatische Serie folgt dem Leiter der Mordkommission Jens Møller und seinem Team sechs Monate lang bei ihren Ermittlungen in dem Fall, den die Presse den "U-Boot-Fall" nannte. Auf den ersten Blick sieht es wie eine einfache Mordgeschichte aus, aber die Ermittlungen sind viel komplexer. Jedes Mal, wenn sie Fortschritte zu machen scheinen, ändert der Beschuldigte seine Geschichte, was Zweifel an den Theorien der Polizei aufkommen lässt. Es liegt nun an Møllers methodischer und forensischer Ermittlungsarbeit, herauszufinden, was wirklich passiert ist…

Ab 03. September 2021 auf DVD & Blu-ray erhältlich.

