Ein Wettkampf, eine Gruppe junger Männer, ein Sieger – The Long Walk – Todesmarsch erzählt die bedrohlich-utopische Geschichte einer Welt, in der ein tyrannischer Polizeistaat die Kontrolle übernommen hat und es nur eine Möglichkeit zum Aufstieg aus der Armut gibt: Den jährlich stattfindenden „Long Walk“. Der Gewinner erhält lebenslang alles, was er sich wünscht. Alle anderen bezahlen mit ihrem Leben.

Der Cast besticht mit einigen der aktuell angesagtesten jungen Hollywood-Schauspieler wie u.a. Cooper Hoffman, Ben Wang, David Jonsson, Charlie Plummer. Die weiteren Rollen sind u.a. mit Mark Hamill und Judy Greer ebenso hochkarätig besetzt. Hit-Regisseur Francis Lawrence, der mit der „Die Tribute von Panem“-Reihe bereits wegweisende dystopische Actionabenteuer inszenierte, verwandelt Stephen Kings Roman in ein atemberaubend fesselndes Kinoerlebnis.

Wir verlosen 2 Pakete bestehend aus:

2x Freikarten

1x Buch zum Film

Teilnahmeschluss ist der 12. September, die Auslosung erfolgt am selben Tag.