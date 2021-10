Am 2. November fällt der Startschuss für die neue, bundesweite, monatliche Kino-Event-Reihe „Best of Cinema“, die Klassiker an jedem 1. Dienstag im Monat zurück auf die große Leinwand holt. Als Auftakt und ersten Film der neuen Reihe wird Francis Ford Coppolas Director’s Cut zu „The Outsiders – The Complete Novel“, welcher aufwendig in 4K restauriert wurde, gezeigt.

Erstmals bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Über 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best of Cinema in Kooperation mit Studiocanal großartige Meisterwerke der Filmgeschichte zurück auf der großen Leinwand.

Inhalt des Films „The Outsiders“:

Tulsa, Oklahoma in den 1960er-Jahren: Ponyboy (C. Thomas Howell) und sein Freund Johnny (Ralph Macchio), beide Mitglieder der Teenager-Gang „Greasers“, flirten mit der hübschen Cherry Valance (Diane Lane). Dies bleibt allerdings von deren Freund Bob (Leif Garrett), der selbst Teil einer Gang, den „Socs“ ist, nicht unentdeckt. Schnell kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den aus ärmlichen Verhältnissen kommenden Greasers und den reichen Kids der West Side, den Socs, bei denen Bob wird versehentlich erstochen wird. Die Jungs sehen sich gezwungen, sich zu verstecken, um nicht verhaftet zu werden. Schon bald müssen Ponyboy und Johnny, zusammen mit Dallas (Matt Dillon) und ihren anderen Greaser-Kumpels mit den Konsequenzen ihres gewalttätigen Lebens fertig werden…

Wir verlosen zum Auftakt der Kinoreihe Best of Cinema 3x1 Plakat zum Film „The Outsiders“.

Teilnahmeschluss ist der 29.10. Die Auslosung erfolgt am gleichen Tag.

